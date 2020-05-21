محدث : أسعار الذهب في الأردن

نقدم إليكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 21/5/2020، في السوق المحلي في المملكة الأردنية.

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تقديم كل ما يخص الذهب وتطورات الأسعار داخل السوق المحلي نوافيكم متابعينا الكرام بجديد أخبار الأسعار لهذا اليوم الخميس 21/5/2020.

ونقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة والتجار لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء اللاتي يقبلن على المشغولات الذهبية وارتداء الحلي.

نقدم لكم على موقعنا سعر الذهب في الأردن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 15, 21) حسب اقتصاد دولة الأردن عن اليوم وطوال الشهر .

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 39.87 دينار $56.23

سعر الذهب عيار 22 36.55 دينار $51.55

اسعار الذهب عيار 21 34.89 دينار $49.21

اسعار الذهب عيار 18 29.90 دينار $42.18

سعر الذهب عيار 14 23.26 دينار $32.80

سعر الذهب عيار 12 19.94 دينار $28.12

اسعار أوقية الذهب 1,240 دينار $1,749

اسعار جنيه الذهب 279.10 دينار $393.65

اسعار كيلو الذهب 39,871 دينار $56,235

كما يتم استعراض مخطط معدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم الخميس 21/5/2020 في الأردن وسعر الذهب في الأردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الأردن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة عمان، حيث يهتم الكثير من الأردنيون به وخاصة منذ جائحة كورونا.