سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الخميس 21/5/2020

نقدم لكم اليوم سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وكذلك أسعار الصرف الرسمية كما يصدرها البنك المركزي اللبناني.

سعر صرف الليرة في لبنان مقابل الدولار

يشار إلى أن جمعية المصارف اعترضت على الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة، ووعدت بخطة بديلة. خطة فيها من الوقاحة بحسب جريدة الأخبار اللبنانية ما يسمح للجمعية بادعاء أنها لم تتخلّف عن تلبية مودعي المصارف، وبأن تطالب بالاستيلاء على إيرادات قطاع الاتصالات، وأراضي الدولة والأملاك البحرية، فضلاً عن منع الحكومة من التخلّف عن سداد الديون الداخلية التي يحملها مصرف لبنان والمصارف. المصارف لم تكتف بنهش الأموال العامة والخاصة، بل هي تسعى أيضاً لنهش أملاك الدولة أيضاً.

أما بالنسبة إلى الديون بالعملات الأجنبية التي أعلنت الحكومة التوقف عن سدادها، فإن المصارف تقترح أن تتضمن إعادة هيكلتها خيارات، من ضمنها واحد على الأقل يتعلق باستبدال الديون بأخرى على أساس قانون أميركا، وآخر يتعلق باستبدال الديون على أساس قانون لبناني، مشيرة إلى أنه «إذا تمّ بنجاح التوقف عن سداد الدين الداخلي، واستبدال الدين الخارجي، فسينتج عن ذلك انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعلى مدى السنوات العشر المقبلة من 154% في 2022 إلى 72.5% في 2030».

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار

أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 21/5/2020:

شهدت أسعار الدولار صباح اليوم ارتفاعاً ملحوظاً وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء = 4150 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في بيع السوق السوداء = 4250 ليرة لبنانية

بلغ سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان: 3,200 ل.ل.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الخميس 21/5/2020:

1 (USD) دولار امريكي = 1509.684967 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000662 (USD) دولار امريكي