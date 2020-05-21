يبحث المواطنون في عمان والمقيمين عن موعد اجازة عيد الفطر 2020 في السلطنة ، حيث نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الموعد.

عن موعد اجازة عيد الفطر في عمان 2020

وقالت الوكالة الرسمية في عمان إن إجازة عيد الفطر لهذا العام ستبدأ في عمان يوم السبت القادم.

ونشرت وكالة الانباء العمانية الرسمية سلسلة تغريدات عن تحديد إجازة العيد لهذا العام، وقالت في تغريدات لسعها الدبور ما نصه: “بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، وبناءً على الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/، فقد تقرر أن تكون إجازة هذا العيد للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى اعتبارا من يوم السبت 29 من رمضان 1441هـ، الموافق 23 من مايو 2020م، على أن تنتهي الإجازة وفقا للبديلين الآتيين”.

وأضافت الوكالة في تفصيل أكثر من خلال تغريدة ثانية ما نصه: “إذا صادف أول أيام العيد يوم الأحد الموافق 24 من مايو 2020م فتنتهي الإجازة يوم الثلاثاء 3 من شوال 1441هـ الموافق 26 من مايو 2020م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاربعاء الموافق 27 من مايو 2020م، فيما إذا صادف أول أيام العيد يوم الاثنين الموافق 25 من مايو 2020م".

إجازة عيد الفطر في عمان 2020

“فتنتهي الإجازة يوم الخميس 4 من شوال 1441هـ الموافق 28 من مايو 2020م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من مايو 2020م.”

ويعتقد أن سلطنة عمان ستحتفل هذا العام بعيد الفطر المبارك مع السعودية التي يغضبها كثيرا تحري السلطنة للهلال بشكل مستقل ولا تتبع إعلان السعودية عن بداية دخول الشهر الهجري، وتنشغل وسائل التواصل كل عام بهذا الموضوع وبنفس الأسلوب، ولكن هذا العام يعتقد أن العيد سيكون مع السعودية، لأنه ثبت علميا صعوبة رؤية الهلال مساء الجمعة وبذلك سيتم شهر رمضان ٣٠ يوما هذا العام و ٢٩ يوما لسلطنة عمان وعدة دول صامت معها.