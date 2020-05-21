موعد إجازة عيد الفطر للقطاع العام والخاص 1441 – 2020

يبحث السعوديون والمقيمون في المملكة عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والقطاع الحكومي لعام 1441 – 2020.

وتأتي إجازة الموظفين العاملين في القطاع العام، والخاص في البلاد بمناسبة عيد الفطر مختلفةً عن غيرها من الأعوام، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها السعودية والعالم أجمع.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع العام 2020

وأعلنت المؤسسات والجهات الحكومية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر لجميع موظفيها في مختلف القطاعات، سواء العسكرية، أو الصحية، أو التابعة لوزارة الموارد البشرية, وبيَّنت لهم جدول موعد الإجازة مع توضيح متى تبدأ ومتى تنتهي، حسبما نشرته المواقع الرسمية.

- يبدأ أول يوم إجازة في عيد الفطر 1441هـ الخميس 21 رمضان.

- يوافق أول أيام إجازة عيد الفطر بالميلادي 14 مايو.

- تنتهي أيام اجازة عيد الفطر 1441هـ الأحد 8 شوال 31 مايو.

- مدة أيام إجازة عيد الفطر هذا العام 15 يوماً.

بينما تختلف الإجازة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بحسب الإدارات التي تتحكم بمواعيد الإجازات فيها بما يتناسب مع طبيعة وبيئة العمل، في حين تحدد بعض الجهات الخاصة موعد إجازات الأعياد بناءً على ترتيب معين يتم تطبيقه على جميع موظفيها.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2020

وسيكون موعد إجازة موظفي القطاع الخاص في السعودية في عيد الفطر 1441هـ -2020م على الشكل التالي :

- يبدأ أول يوم إجازة في عيد الفطر 1441هـ السبت 30 رمضان، 23 مايو .

- تنتهي أيام إجازة عيد الفطر 1441هـ الثلاثاء 3 شوال، 26 مايو .

- مدة أيام إجازة عيد الفطر هذا العام أربعة أيام .

هذا ومن المتوقع أن تتحرى المملكة العربية السعودية لهلال شوال 1441 -2020 مساء يوم الجمعة، والذي يتم على إثره تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية.