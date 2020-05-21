موعد أول أيام عيد الفطر وشوال 2020 ليبيا

أعلنت الجمهورية الليبية موعد تحري هلال شوال وعيد الفطر للعام 2020-1441 .

وأكد وزارة الأوقاف الليبية أن تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة 22 مايو 2020م في ليبيا .

موعد غروب القمر ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في طرابلس: الساعة 7:56

موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020م في طرابلس: الساعة 8:05

وبالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر 2020 بعد مغيب شمس يوم الجمعة مستحيلة

وعليه سيكون يوم السبت 23 مايو 2020م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد 24 مايو هو بداية أول أيام عيد الفطر 2020 في ليبيا.

شار إلى أنه اتفقت 15 دولة عربية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات واليمن والأردن ومصر وفلسطين وسوريا وتونس والصومال وليبيا والجزائر، وموريتانيا أن بداية شهر رمضان كانت في يوم 24 أبريل/ نيسان.

بالتالي سيتم تحري هلال شهر شوال في هذه الدول بعد مغيب شمس يوم الجمعة 22 أيار لمعرفة ما إذا كان السبت متمم لشهر رمضان أم أنه أول عيد الفطر.

ويستثنى التحري بعد مغيب شمس يوم الجمعة في ثلاث بلاد عربية هي سلطنة عمان والسودان والمغرب حيث تتحرى هذه الدول الثلاث هلال شهر شوال يوم السبت 23 مايو 2020، كونه يصادف 29 رمضان في هذه الدول تبعا لبدء شهر رمضان فيها.