يبحث الإماراتيين والمقيمين في الدولة عن موعد إجازة عيد الفطر في الإمارات 2020 لهذا العام، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وصعوبة الأوضاع الصحية.

ومن المرجح أن يكون شهر رمضان لهذا العام 30 يوماً، وسط اتفاق بين أغلب الدول العربية على غرة شهر شوال.

وأشار الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الإمارات إلى أن "هلال شهر شوال لهذا العام سيولد يوم الجمعة في الـ22 من مايو 2020، الساعة 21:39، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون الأحد 24 مايو 2020، غرة شهر شوال، وبهذا من المتوقع أن يكمل شهر رمضان 30 يوما".

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 1441- 2020 في الإمارات يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 .

موعد إجازة عيد الفطر 2020 الإمارات

‫حددت الهيئة الاتحادية للموارد الحكومية البشرية إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية⁩ من الجمعة الموافق 22 مايو الجاري (29 رمضان)، على أن تنتهي في الثالث من شهر شوّال المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته بشأن إجازة عيد الفطر، أن "القرار استند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وجاء بناء على أجندة العطلات الرسمية لسنة 2020 المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء".

وهنأت الهيئة في بيانها "قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة".