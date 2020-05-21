تحميل تكبيرات العيد كاملة mp3 ومكتوبة

أكثر ما يميز الأعياد عند المسلمين "الأضحى والفطر" هي تكبيرات العيد، وهي تعتبر احدى مظاهر الفرح والسرور طيلة أيام العيد.

التكبير في العيدين سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيءٌ مرفوعٌ متصل، إلا أنه قد وردت آثارٌ كثيرةٌ تدل على مشروعيته، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يلي:

1. ما رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ مرسلٍ صحيحٍ عن الزهري "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير".

2. ما رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه "ما من أيامٍ أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير". وهذا يدل على طلب مطلق التكبير في أيام العشر من ذي الحجة ومنها يوم العيد، ويستمر إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي.

3. ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أم عطية رضي الله عنها قالت "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته".

4. سئل الإمام أحمد رحمه الله: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم" نقله ابن قدامة في المغني.

5. ما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنه "أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام".

فهذه الآثار وغيرها تبين أن التكبير في العيدين كان موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم وسماه الإمام أحمد إجماعاً.

تكبيرات العيد مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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