الحكومة التونسية: خرجنا من أزمة كورونا بأخف الأضرار

اعتبرت الحكومة التونسية أن الأرقام والمؤشرات الصحية تؤكد نجاعة المقاربة المعتمدة إلى حد الآن بفضل "تضافر جهود مختلف الأطراف وروح التضامن بين التونسيين".

وقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أمس الأربعاء، إن "الشعب التونسي نجح في تجاوز أزمة كورونا بفضل استراتيجية استباقية وأنه قادر على خوض الحروب الكبيرة".

وأضاف أنه في وقت أطاحت فيه أزمة كورونا بمنظومات صحية لدول عظمى، فإن "منظومتنا الصحية لم تنهار وخرجنا بأخف الأضرار بفضل الكفاءات التونسية".

ووصل عدد حالات كورونا في البلاد بلغ 1045 إصابة و47 وفاة، بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.