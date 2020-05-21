المخابرات العراقية تعتقل المرشح لخلافة البغدادي

أعلن جهاز المخابرات العراقي الأربعاء اعتقال المرشح لخلافة الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، الذي اغتالته القوات الأميركية العام الماضي.

وقال جهاز المخابرات إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة المجرم (أبو بكر) البغدادي زعيم تنظيم داعش في العراق وسوريا".

وأضاف البيان أن ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة. من دون الكشف عن مكان الاعتقال.

وكان البغدادي قُتل في عملية إنزال جوي أميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ريف محافظة إدلب (شمالي سوريا).

ولاحقا، عيّن التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قائدا له خلفا للبغدادي.