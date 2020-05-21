أولاً بأول: سعر الذهب في سوريا اليوم

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 21/5/2020 ، ارتفاع في محلات الصاغة بدون مصنعية فيما استقرت اسعار الذهب في أسواق المال.

وتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المعادن بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.

كما يتم متابعة أسعار الذهب اليوم الخميس 21/5/2020 في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق : " سعر الذهب اليوم في سوريا" :

متوسط سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية اليوم الخميس 21/5/2020 سعر الذهب على هذه الأسعار

توسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 90,286 شراء 89,714

عيار 22 بيع 82,762 شراء 82,238

عيار 21 بيع 79,000 شراء 78,500

عيار 18 بيع 67,714 شراء 67,286

عيار 14 بيع 52,667 شراء 52,333

عيار 12 بيع 45,143 شراء 44,857

الاونصة بيع 2,807,886 شراء 2,790,114

الجنيه الذهب بيع 632,000 شراء 628,000

الكيلو بيع 90,285,714 شراء 89,714,286

يشار إلى أن اسعار الذهب اليوم في سوريا وسعر الذهب في سوريا هي معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا وأسعار الذهب في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.