إصابة 3 مواطنين باعتداء مستوطنين بنابلس ومواجهات في طوباس

أصيب فجر وصباح اليوم الخميس 21/5/2020، ثلاثة مواطنين، اثنان منهم بكسور وجروح، عقب هجوم مستوطنين على بلدة يتما جنوب نابلس، وثالث في مواجهات في طوباس .

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطني "رحاليم" هاجموا منزل المواطن محمد جاسر صنوبر في بلدة يتما، الامر الذي أدى الى اصابة اثنين من المواطنين بكسور وجروح خلال التصدي لهم.

واضافت أن المواطنين المصابين، هما: محمود نافز كسر في الرجل، وشريف محمد خير جروح بالرأس عقب استهدافهما من قبل المستوطنين بالحجارة.

وفي طوباس، أصيب، شاب بالرصاص الحي، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن شابا أصيب برصاصة في قدمه، خلال مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة واطلقت وابلا من الاعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمستقرة.