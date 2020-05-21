بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 21/5/2020، حملة دهم وتفتيش بمنازل المواطنين قبل أن تعتقل عدداً منهم في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة والقدس.

ووفقاً لمصادر محلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 مواطناُ خلال حملة دهم واقتحام لمنازل المواطنين واعتقلت كل من:

١. المحرر محمد طلال شريم- قلقيلية

٢. المحرر عبدالرحمن مازن خدرج- قلقيلية

٣. المحرر زكي عبدالفتاح داوود- قلقيلية

٤. المحرر جمال عثمان داوود- قلقيلية

٥. المحرر حسني شريف النيص- قلقيلية

٦. المحرر عبد الحق مازن خدرج- قلقيلية

٧. المحرر عماد العبادي- يعبد جنوب جنين

٨. عمر عماد العبادي- يعبد

٩. الفتى يزيد عبد الرحيم أبو عابد- يعبد

١٠. الطالب في جامعة بيرزيت عز شبانة- سنجل شمال رام الله

١١. الطالب في جامعة بيرزيت مهدي كراجة- صفا غرب رام الله

١٢. الطالب في جامعة بيرزيت باسل البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

١٣. مالك حامد- سلواد شرق رام الله

١٤. شادي انجاص- خربثا بني حارث غرب رام الله

١٥. مؤيد الوحواح- دورا جنوب الخليل

١٦. المحرر عدي إياد بسام زعاقيق- بيت أمر شمال الخليل

١٧. قصي سمر مهنا أبو ماريا- بيت أمر

١٨. المحرر إبراهيم صومان- بيت لحم

١٩. هيثم عبدالله عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

٢٠. أسامة عبد الله عصافرة- بيت كاحل

٢١. إياد محمد صدقة- عنزة قرب جنين (اعتقل على حاجز عسكري قضاء نابلس)

٢٢. إبراهيم الجبعي أبو ماريا- بيت أمر