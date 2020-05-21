حقيقة إصابة وزيرة الصحة هالة زايد بفيروس كورونا

انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وبعض المواقع الإعلامية خبر حول إصابة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بفيروس كورونا المستجد.

المتحدث باسم الوزارة نفى إصابة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بفيروس كورونا، وأكد أن الشائعات عن إصابتها بمرض كوفيدد-19، غير صحيحة بالمرة.

وقال خالد مجاهد في تصريحات صحفية، إن الوزيرة بصحة جيدة، وتباشر مهام عملها بشكل طبيعي، مضيفا أنها ستقوم بعدد من الجولات التفقدية صباح اليوم الخميس، مما ينفى كل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، حول خبر إصابتها.

وكانت الدكتور هالة زايد، قامت بالعديد من الجولات التفقدية خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاطمئنان على سير العمل في مستشفيات العزل.