آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحسب أحدث الإحصائيات، مساء أمس الأربعاء، بحياة 328,010 أشخاص في دول العالم، فيما تخطت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، الـ 5 ملايين، و 55 ألف، و 135 حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليونين و 6 آلاف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 18 دولة، الأربعاء، عن وفاة 62 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,125 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة ملحوظة عن الحصيلة اليومية ليوم الثلاثاء من حيث أعداد الوفيات والاصابات التي كانت 43 حالة وفاة، و7,644 إصابة جديدة مؤكدة سجلتها 14 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأربعاء، اكثر من 72 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3,456 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الأربعاء، عن 1,045 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 94,578 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 586 ألف شخص، منهم نحو 15 ألف إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من أمريكا مرشحة للزيادة في أي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 35,704 أشخاص، منهم 363 الأربعاء، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 248,293 إصابة، حتى الآن.

ايطاليا بدورها تستقر عند المركز الثالث، حيث سجلت الأربعاء، 161 حالة وفاة، من مجموع 32,330 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 665 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 227,364 حالة مؤكدة.

فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الرابع من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,132 وفاة، وحصيلة 181,575 إصابة، منهم 766 في آخر 24 ساعة.

اسبانيا بدورها تحتل المركز الخامس، مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 27,888 شخصا، منهم 110 الأربعاء، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 279,524 شخصا، منهم 721 في آخر 24 ساعة.

يليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 18,130 شخصا، منهم 147 الأربعاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 275,382 حالة مؤكدة، منهم 3,497 في آخر 24 ساعة.

وتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,150 حالة، منهم 42 الأربعاء، وحصيلة 55,983 إصابة، منهم 192 آخر 24 ساعة.

ألمانيا استقرت عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,265 شخصاً، منهم 72 الأربعاء، وبحصيلة 178,473 إصابة، منهم 646 آخر 24 ساعة.

إيران بدورها تستقر عند المركز التاسع بحصيلة وفيات تبلغ 7,183 شخصاً، منهم 64 الأربعاء، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 126,949 إصابة، منهم 2,346 آخر 24 ساعة.

كندا من جانبها تستقر عند المركز العاشر، بحصيلة وفيات تبلغ 6,028 شخصا، منهم 116 الأربعاء، كما سجلت 990 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 80,102 حالة في البلاد.

وتواصل هولندا استقرارها عند المركز ال11 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,748 شخصا، منهم 33 الأربعاء، وحصيلة اصابات تبلغ 44,447 إصابة، منهم 198 آخر 24 ساعة.

المكسيك التي تستقر، منذ السبت الماضي، عند المركز ال12 عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 5,666 شخصا، منهم 334 الأربعاء، وبحصيلة إصابات تبلغ 54,346 شخصا، منهم 2,713 آخر 24 ساعة.

كما وتستقر الصين عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 ، دون أن تسجل الأربعاء اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,965 حالة، منهم 5 إصابات جديدة في آخر 24 ساعة.

62 وفاة و 8,125 إصابة جديدة في 18 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 13 دول عربية أعلنت الأربعاء، عن 62 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الجزائر، الإمارات، الكويت، العراق، سلطنة عمان، جيبوتي، الصومال، اليمن، قطر، المغرب، وتونس، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 21 شخصاً، من مجموع 680 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 745 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 14,229 حالة.

وسجلت السعودية 10 حالات وفاة، من مجموع 339 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 2,691 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 62,545 شخصاً، ولليوم السابع على التوالي تسجل السعودية حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة، حيث كانت المملكة قبل ذلك تشهد منذ 18 أبريل الماضي، على التوالي، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

وسجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 568 شخصاً، كما سجلت 165 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,542 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 233 شخصاً، كما سجلت 941 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 26,004 حالات حتى الآن.

وكذلك سجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 124 شخصاً، كما سجلت 804 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 17,568 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت العراق وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 134 شخصا، كما سجلت 113 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,724 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 30 شخصاً، فيما سجلت 372 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,043 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت جيبوتي وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 9 أشخاص، كما سجلت 210 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 1,828 حالة حتى الآن.

وسجلت الصومال وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 61 شخصا، كما سجلت 71 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,573 حالة حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 30 شخصا، كما سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 184 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 16 شخصا، كما سجلت 1,491 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 37,097 حالة حتى الآن.

كما سجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 194 شخصا، كما سجلت 110 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 7,133 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت تونس وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 47 شخصاً، كما سجلت إصابة واحدة لتبلغ بذلك حصيلة الحالات المصابة لديها 1,044 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأربعاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 356 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 7,888 حالة، توفي منهم 12 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 23 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 672 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وسجلت لبنان 7 إصابات جديدة، من مجموع 961 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن تسجيل 7 إصابات جديدة في قطاع غزة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 577 حالة، توفي منهم 4 مواطنين حتى الآن.

واخيرا سجلت ليبيا إصابة جديدة واحدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 69 حالة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.