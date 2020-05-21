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طقس فلسطين 21/5/2020: أجواء حارة تنحسر غداً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:09 - 21 مايو 2020
طقس حار طقس حار
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يكون طقس فلسطين اليوم الخميس 21/5/2020، حاراً بشكل ملموس وتتجاوز درجات حرارة منتصف الثلاثينيات في الجبال وتصل الى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في المناطق المنخفضة والى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت، في حين تسود أجواء حارة ورطبة في السواحل مع درجات حرارة عند نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات.

 

أما يوم غد الجمعة، فتبدأ الموجة الحارة بالانكسار، وفي ساعات النهار تبقى الأجواء حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء معتدلة في ساعات الليل والفجر.

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