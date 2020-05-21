ما هو سبب وفاة حبيبة وليد؟

خيم الحزن الشديد على تغريدات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء بسبب وفاة الفتاة حبيبة وليد جاد عبد الخالق، ١٦ عاما في حادث سير وقع على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء

و لقيشخصان مصرعهم، وأصيب 4 أخرين اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطرق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

و تلقى اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي على بعد 10 كيلو من كمين الوادي بمدينة طور سيناء، اتجاه مدينة أبورديس، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وهم: "حبيبة وليد جاد عبد الخالق 16 سنة، و أدم محسن سيد 3 سنوات " .

وإصابة كلا من : عبير عبد الرحمن رجب 46 سنة، رضوى بهاء الدين محمد 29 سنة، ومليكة وليد جاد عبد الخالق 12 سنة، و عمر محسن سيد ويبلغ من العمر شهر,

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الطور العام ، وحُرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.