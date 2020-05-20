كورونا يعزز انتشاره و يواصل رعب العالم.. أعلى حصيلة اصابات خلال اليوم

حصيلة الضحايا جراء فيروس كورونا بدول العالم المختلفة، حيث تخطت الأعداد الرقم 325 ألفا مسجلة 327,445 حالة، بزيادة قدرها 2.922 حالة عن أمس.

وبحسب “وورلد ميتر” المعنى برصد وتتبع الحالات حول العالم، فإن عدد الإصابات بالفيروس التاجي تجاوزت أيضا المليون الخامس مسجلة 5.044.799 حالة، وتعافى ما يقارب 2 مليون حالة.

و قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الأن.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى مؤتمر صحفي: “ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء.. نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة”.