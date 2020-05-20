الطلبة المحجورون بمراكز الحجر الصحي بغزة مهددون بضياع عامهم الدراسي لهذا السبب!

ناشد المئات من الطلبة المحجورين في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة بحل أزمة الانترنت التي يعانون منها منذ أن تم نقلهم الى الحجر بعد عودتهم من جمهورية مصر العربية خلال أيام عمل معبر رفح الاسبوع الماضي.

و كان معبر رفح البري قد عمل الأسبوع الماضي لثلاثة أيام بشكل استثنائي في اتجاه الوصول لعودة الطلبة العالقين في جمهورية مصر العربية، بعد قرار الغاء الامتحانات في الجامعات المصرية و استبدالها بأبحاث علمية يتم تقديمها الكترونياً في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

و قال عدد من هؤلاء الطلبة ل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إنهم يعانون من ضعف في خدمة الانترنت في أقسام الحجر الصحي، مما يعيق قيامهم بتنفيذ الابحاث المطلوبة منهم لانهاء العام الدراسي الحالي، كما أن هناك طلبة من المقرر أن يتقدموا لامتحانات الكترونية خلال الأيام المقبلة.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان من جانبها دعت الجهات المسؤولة في قطاع غزة لحل هذه الأزمة، مشيرة الى أن المحجورين يجب ان يحصلوا على كل ما يحتاجونه من خدمات صحية و تعليمية و مأكل و مشرب خلال فترة الحجر الصحي.

و أشار أحمد الغول، عضو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في تصريح ل وكالة فلسطين اليوم الى أن الهيئة على تواصل مستمر مع وزارة الداخلية و وزارة التنمية الاجتماعية لحل مشكلة الانترنت لهؤلاء الطلاب، حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم في فترة الحجر الصحي التي يخضعون لها.

بدورها أكدت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر احتياجات المحجورين في مراكز الحجر الصحي، و تقوم بتوفير كل ما يحتاجونه.

و لفتت الكحلوت الى انه يتم يوميا معالجة الكثير من الامور لهؤلاء المحجورين، و من ضمنها الاتصالات و الانترنت.

و وعدت الكحلوت في سياق حديثها بأن يتم حل أزمة الانترنت لهؤلاء الطلبة في أقرب وقت ممكن.