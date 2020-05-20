نظرة الوداع لقمر رمضان فجر الخميس

يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق شمس غد الخميس، بفترة قصيرة هلال نهاية الشهر الفضيل .

وتؤكد الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيكون مضاء قرصه بنسبة (2.5%) وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله لحظة الاقتران يوم الجمعة 29 رمضان 1441 عند الساعة (05:39 مساء بتوقيت جرينتش).

مساء الجمعة، سيغرب القمر من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:45 مساء (03:45 بتوقيت غرينتش) وذلك قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب بعد (11 دقيقة) عند الساعة 06:56 مساء ( 03:56 مساء) ما يعني عدم وجود القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس لذلك فإن رؤية القمر ستكون مستحيلة.

بناء على ذلك سيكون رمضان هذه السنه 30 يومًا، وغرة شهر شوال الأحد المقبل، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك .