نتيجة ابحاث الشهادة الاعدادية 2020 من خلال كود الطالب على منصة ادمودو

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم معرفة نتيجة ابحاث الشهادة الاعدادية 2020 ، من منصة ادمودو التعليمية لمن قدم مشروع البحث الخاص بها من خلالها، وكذلك يطبق الامر على كافة الطلاب الذين قاموا بتقديم البحث الخاص بهم فى المدرسة التابعة لهم، يجدها هناك.

و اشار الى أن الابحاث كلفت بها الوزارة كافة الطلاب فى جميع المراحل التعليمية جميع الصفوف الثالث الابتدائي والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي حتى المرحلة الاعدادية الاول الاعدادي والثالث الاعداي والثالث الاعدادي كافة محافظات مصر.ووأوضحت الوزارة عن طريقة معرفة نتيجة البحث قائلة:”أن من قام بتسليم البحث فى المدرسة ورقياً من خلال المدرسة التابعة له، بإمكانه أن يعرف نتيجة البحث الخاص به عن طريقها”.

وتابعت فى بيانها:”وكذلك الأمر أن من قام بتسليم البحث الخاص به عبر منصة ادمودو التعليمية، بإمكانه معرفة نتيجة البحث الخاص به، عند دخوله إلى المنصة وعمل تسجيل دخول سيظهر له، نتائج الابحاث من القبول ام لا مرفوض عند دخوله”. وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه نتيجة الترم الثاني لطلاث الصف الثالث الاعدادي سوف يتم الإعتماد على البحث المُقدم، وهو الذى سوف يحدد نجاح او رسوب الطالب وسيتم إضافة المجموعة الاول مع الثاني ليتم تحديد مصير الطالب.

وأكد أنه حتى الآن تم إستلام عدد كبير من الأبحاث عبر منصة ادمودو التعليمية، فيما بدء المعلمين مراجعة الابحاث التى تم تقديمها فى المدرسة، وحاليا نتيجة الابحاث موجودة على المنصة التعليمية لمن يريد معرفة نتيجته يقوم بالدخول عبر المنصة بعد التسجيل.

خطوات التسجيل عبر منصة ادمودو من خلال المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث يبحث الكثيرين من أولياء الأمور حاليا عن المنصة لرفع الأبحاث الخاصة بأبناهم بعد الإنتهاء من كتابة الابحاث ووضعها داخل قالب المكتبة الرقمية.

خطوات معرفة نتيجة الابحاث لاى بحث