رابط البحث عن نقاط الفصل الثاني 2020 في الجزائر

يبحث مستخدمو محرك جوجل الشهير عن كشف نقاط الفصل الثاني في الجزائر 2020 ، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، ويهتم الطلاب واولياء الأمور بمعرفة النتيجة بشكل سريع.
العديد من التلاميذ واولياء الأمور، يريدون معرفة رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، وهو كالتالي http://www.education.gov.dz/.
و قررت وزارة التربية الوطنية الجزائرية إيقاف العملية التعليمية بالجامعات والمدارس بداية من شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولهذا اتخذت الوزارة تلك الخطوة المهمة، كإجراء احترازي للوقاية ضد تفشي الوباء والإصابة به.
ووفرت الوزارة منصة التعليم الإلكتروني، بديلاً عن الذهاب للمدارس والجامعات، حفاظاً علي صحة الطلاب، وتمهيد كافة السبل لسير العملية التعليمية بشكل ناجح، مع الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، في تحقيق النتائج المطلوبة.
خطوات البحث عن نقاط الفصل الثاني 2020 في الجزائر:
- يستحسن استعمال جهاز الكمبيوتر بدلا من الهاتف.
- رقم التلميذ موجود أسفل كشف نقاط الفصل الأول.
- عند الانتهاء من التسجيل للمرة الأولى، قم بالخروج وأعد الدخول من جديد لكي يسمح لك برؤية النتائج.
- عند تسجيل الدخول وتكرر لك أن الرقم السري خطأ وأنت متأكد منه، فحاول تكرار العملية لاحقا بسبب ثقل الموقع أو كررت العملية كثيرا.
- عندما تسجل الدخول تأكد من أن صفحتك هي التي فتحت من خلال قراءة في الأعلى مشار باليد.
- عندما تسجل الدخول تأكد من أن صفحتك هي التي فتحت من خلال قراءة في الأعلى مشار باليد، أهلا بك فلان، حيث ربما يفتح لك حساب آخر.
- عند تحميل صفحة كشوف لنقاط ربما تظهر لك عبارة لا يوجد تلاميذ فأعد تحميل الصفحة من جديد، أو إضغط على مفتاح F5 من لوحة المفاتيح.
- كل هذه المشاكل التي تواجهك نظرا للضغط الكبير على الموقع.