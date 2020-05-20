الأردن تعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

واوضحت الصحة، أنها سجلت 23 حالة جديدة في مناطق بالأردن، منها 7 حالات في العاصمة عمان.

في حيت، أعلنت الحكومة الاردنية فرض حظّر تجّول شامل طوال أيام عيد الفطر السعيد الاسبوع المقبل، مشددةً على ضرورة العمل بالتباعد الاجتماعي وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الاصابة بالوباء.

يشار إلى أن تعداد الحالات المصابة والمؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة الاردنية، بلغت بلغت 649 حالة، 417 حالة تعاف، و9 وفيات، وذلك منذُ ظهور أول إصابة مارس الماضي.