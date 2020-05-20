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قوات الاحتلال تعتقل شبان في بلدة برقة بنابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 18:22 - 20 مايو 2020
قوات الاحتلال قوات الاحتلال
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة شبان فلسطينيين، بعد تصديهم لهجمات المستوطنين المتطرفين في نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة شبان إلى جهة غير معلومة، خلال مواجهات مع الجنود في بلدة برقة بنابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز الصوت اتجاه الشبان.

وبينت أن المستوطنين استهدفت مراكب المواطنين في البلدة، ما اسفر عن اضرار مادية جسيمة بالمركبات.

وتتكر مشاهد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على ممتلكات المواطنين في بلدة برقة في نابلس يوميًا، فيما يتصّدى شبان البلدة لتلك الهجمات ما يسفر عن وقوع إصابات واعتقالات في صفوفهم.

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