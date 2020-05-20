الخارجية والمغتربين تعلن وفاة حالتين جديدتين بين صفوف الجالية الفلسطينية في أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة بين صفوف الجالية الفلسطينية واحدة في الأمارات والأخرى في الولايات المتحدة الامريكي، ما رفع تعداد الوفيات بين صفوف الجالية إلى 89 حالة حتى اللحظة.

وأوضحت الخارجية، أن الفلسطينية رئيسة بدر الدين (70 عاماً) توفيت في ولاية ميتشغن بالولايات المتحدة، جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، والاخرى في دولة الامارات العربية.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أعلنت، امس الثلاثاء، تسجيل حالتين وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأخر في الكويت.

وأوضحت الخارجية، ان المواطن فتحي محمد الأسدي (70) عاما، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، في الامارات، والمواطن الفلسطيني محمد خليل أبو الخير (74عاماً) توفي في الكويت، جراء الوباء.

يشار إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية قد بلغت 1573 إصابة، و744 حالة تعاف، حتى اللجظة.