السيد الحوثي: شعبنا الى جانب الفلسطينيين ومستعدون لرفع مستوى الصفقة مع السعودي

جدد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عرضه بخصوص إطلاق سراح المختطفين الفلسطينيين لدى النظام السعودي، مقابل إطلاق سراح طيار وأربعة ضباط وجنود سعوديين، معلنا رفع مستوى الصفقة إلى طيارين إثنين وتسعة ضباط وجنود سعوديين.

وقال السيد الحوثي خلال كلمة له لمناسبة يوم القدس العالمي: نجدد عرضنا بخصوص إطلاق سراح المختطفين الفلسطينيين لدى النظام السعودي، ومستعدون لرفع مستوى الصفقة بإضافة طيار آخر وخمسة ضباط وجنود آخرين من الأسرى السعوديين لدينا.

هذا وأكد السيد الحوثي خلال كلمته أن الشعب اليمني "أعلن بكل وضوح أنه حاضر جنبا الى جنب مع احرار الامة ومحور المقاومة"، و"الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وأحرار الامة ضد العدو الاسرائيلي".

واعتبر قائد أنصار الله أن يوم القدس مناسبة تذكر الامة بمسؤوليتها تجاه القضية الاولى القضية الفلسطينية، مستذكرا الشهيد قاسم سليماني "الذي قدم الكثير وعمل الكثير دعما للشعب الفلسطيني".

وشدد السيد الحوثي على استنكار وإدانة كل مساعي وخطوات التطبيع "التي يقوم بها البعض وعلى رأسه النظام السعودي مع العدو الاسرائيلي"، داعيا الأمة الإسلامية للعودة الى القرآن الكريم في مسيرتها العملية كمشروع عملي عظيم يرتقي بها الى مستوى مواجهة التحديات.

أكد السيد الحوثي خلال كلمته أن الشعب اليمني "أعلن بكل وضوح أنه حاضر جنبا الى جنب مع احرار الامة ومحور المقاومة"، و"الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وأحرار الامة ضد العدو الاسرائيلي".

واعتبر قائد أنصار الله أن يوم القدس مناسبة تذكر الامة بمسؤوليتها تجاه القضية الاولى القضية الفلسطينية، مستذكرا الشهيد قاسم سليماني "الذي قدم الكثير وعمل الكثير دعما للشعب الفلسطيني".

وتأتي رسالة محور المقاومة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بمناسبة يوم القدس العالمي، وقد تمت ترجمة كلمات القادة إلى اللغة العبرية ليفهم قادة الإحتلال والمستوطنين الصهاينة أن الاحتلال سيزول من الوجود.