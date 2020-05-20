الشعبيّة: قرارات اجتماع رام الله لم ترتقِِ لحد تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لشطب أوسلو وإلغاء التنسيق الامني

أكَّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية هي التي دعتها للمشاركة في الاجتماع المتعارف على تسميته باجتماع القيادة الفلسطينية الذي انعقد بالأمس في رام الله.

وقالت الجبهة في بيان لها :"إن المسؤولية الوطنية دعاها لدعوة جميع القوى للمشاركة في اجتماع عباس، إدراكًا لأهمية توحيد المواقف والجهود الفلسطينية في مواجهة خطة ترامب التصفوية، وما يترتب على تشكيل حكومة الضم الإسرائيلية".

وأضافت أن هدف مشاركتها في الاجتماع لاتخاذ القرارات العملية والآليات المطلوبة لتجسيد قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تحديد العلاقة مع "إسرائيل"، من خلال إلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الكيان.

واعتبرت الجبهة، أن ما صدر عن هذا الاجتماع لم يرتقي إلى ما كان مأمولاً، مشيرةً إلى أن السلطة تعتمد ذات السياسة التي لا تحسم أو تقطع مع اتفاق أوسلو، والتي تراهن على المفاوضات ومرجعية الرباعية لها في "حل الدولتين" لحل الصراع.

كما كان مستغربًا التعمّد في تأكيد "الالتزام الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيًا كان شكله أو مصدره" دون أي إشارة للإرهاب الإسرائيلي والأمريكي ودون التأكيد على شرعية النضال الوطني الفلسطيني، حيث أن هذه الصيغة غير المحددة مشجعة لأطراف دولية مُعادية في استمرارها بوصف النضال الوطني الفلسطيني باعتباره إرهابًا.

وأكَّدت الجبهة، أن