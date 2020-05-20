"حماس" : قيادة الحركة تابعت خطاب "عباس" وتؤكد على ترجمة القرارات بشأن الانسحاب من الاتفاقيات

أكدت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن قيادة الحركة تابعت خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم امس، الذي القاه في رام الله، وانها استمعت لما اعلنه من مواقف حول "صفقة القرن"، والمخطط الصهيوني المدعوم امريكياً لضم الضفة الغربية.

وأوضحت أن "حماس" ترى في تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية اوسلو، وما يترتب عليها من اتفاقيات امنية وسياسية، وعلى راسها التنسيق الامني مع الاحتلال توجّها يحتاج الى ترجمة حقيقية على الارض عبر خطوات واضحة ومحددة.

بيّنت ان التوجه نحو حل الاتفاقات مع الاحتلال يؤكد صوابيه مواقف الحركة وقوى المقاومة من هذا الاتفاق المشؤوم قبل 27 عاماً، مؤكدةً ان هذا التوجًّه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم.

ودعت "حماس"، رئيس السلطة وقيادة حركة فتح الى المسارعة في تنفيذ هذا التوجّه في مساحاته الميدانية والقانونية والسياسية والنضالية.

وطالبت عباس، بعقد اجتماع للاطار القيادي المقرّر سابقًا، او اجتماع يضمّ الامناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعيدا عن ضغوط الاحتلال، من أجل التباحث والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد "حماس" على أن مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن تتطلّب برنامجا وطنيا نضاليا في كل المجالات، من خلال خطة متكاملة متفق عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية كافة.

وجدّدت الحركة تأكيدها على مضيها في تبنيّ موقف الشعب الفلسطيني المبني على مقاومة الاحتلال، بكل الاشكال والاساليب، داعيةً الشعب الفلسطيني في كل مكان للاستعداد لهذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة.

واعلن الرئيس محمود عباس خلال اجتماع لقيادة السلطة، حل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، بسبب نية الاحتلال ضم الضفة.