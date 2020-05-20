الصحة بغزة تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 30

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إصابة سبعة حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع، مؤكدةً أن الاصابات من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخرًا عبر معبر رفح البري.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة خلال مؤتمر الايجاز اليومي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي، أن الصحة سجلت سبعة إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة بـ"كورونا" في القطاع إلى 30 إصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 16 حالة، مشيرًا إلى أن 14 حالة لا زالت تحت العلاج بمستشفى العزل.

وبيّن القدرة، أن وزارته لازالت تجري الفحوصات داخل المختبر المركزي لمئات العينات التي سحبها فريق الاستجابة السريع من المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي، للكشف عن الحالات المصابة.

وقال :"إن وزارة الصحة تتابع 1630 مستضاف داخل 16 مركز حجر صحي على مدار الساعة".

وأضاف أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تتابع جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.

ونبه القدرة، إلى أن امكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع، تظل قائمة حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية .

واكد أن خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرًا و بقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس.

وأهاب الناطق، كافة المواطنين بعدم التواجد في أماكن التجمعات و أماكن الزحام وعدم التحرك الا اذا دعت الضرورة و وفق إجراءات السلامة.

وشدّد على عدم خروج كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وامراض الجهاز التنفسي وضعف المناعة من المنزل وضرورة اتباع ارشادات الوقاية.

كما وأكد على كافة الذين انهوا الحجر الصحي مؤخرا بضرورة الالتزام في المنزل، واتباع تعليمات الوقاية حفاظا على صحة المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تمر بمرحلة قاسية من نقص الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات جراء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد سوى 5% من احتياجنا السنوي من مستودعات الوزارة برام الله منذ بداية العام الجاري.

واستهجنت وزارة الصحة عدم إرسال حصة قطاع غزة من المساعدات الدولية، التي استلمتها السلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا.

وطالب القدرة، كافة الجهات المعنية بضرورة الاسراع في تلبية الاحتياجات الطارئة من أجل تحقيق الاستجابة الاولى لمواجهة وباء كورونا وفق خطة الوزارة.