موعد عيد الفطر السعيد في قطر 2020-1441 وماذا عن صلاة العيد في قطر

أعلنت دار التقويم القطري، عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 2020-1441 وفق الحسابات الفلكية، حيثُ بدأ المختصون في قطر الاستعداد عن التحري عن هلال شوال 1441.

وأوضحت أن الحسابات الفلكية حول رؤية هلال شوال 1441، سوف يولد بعد غروب شمس يوم الجمعة، وحدد المختصون في تحديد أول أيام عيد الفطر في قطر.

ووفق الحسابات الفلكية، فإن يوم السبت الموافق 23 مايو2020، هو أول أيام عيد الفطر السعيد في قطر، وعن التحري لرؤية الهلال أكد دار التقويم على انه سيكون عند الساعة 8:39 مساءً بتوقيت الدوحة، من يوم الجمعة.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ستبقى تقدم لكم مواعيد عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية، كما أنها قدمت للمواطنين في قطر عن تحديد أول أيام عيد الفطر السعيد في قطر1441.

حكم صلاة العيد :

وحول حكم صلاة العيد، وأوضحت الشريعة الإسلامية أن حكم صلاة العيد هي سنة مؤكدة إذ حرص النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- على تأديتها في العيدين الفطر والاضحى.

وفي قطر، يستعد مواطنيها في عيد الفطر السعيد من كل عام، بالذهاب إلى الملاهي والأماكن الترفيهية والعامة للتعبير عن فرحتهم بأجواء العيد، الممزوجة بالحب والسرور.

سنن عيد الفطر السعيد :

وجاء في الشريعة الإسلامية مجموعة من سنن العيد وفق الاحاديث النبوية في كتاب الصحيحين، وهي:

تحريم صيام يوم عيد الفطر وعيد الاضحى، فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: )لا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى). صحيح البخار.

تعجيل الأكل قبل صلاة عيد الفطر وتأخيره إلى ما بعد صلاة عيد الأضحي،

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم َلا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ،

وََلا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. (صحيح سنن الترمذي والألباني).

الاغتسال يوم العيد قبل الخروج.

التجمل والتزين للعيد.

الذهاب إلى الصلاة ماشيًا.

مخالفة الطريق في الذهاب إلى مكان الصلاة والرجوع منه، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.(صحيح البخاري).

صلاة العيد في المصلى بالخلاء، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ،

فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ.

(سنن ابن ماجه).

خروج النساء لصلاة العيد بالحجاب والملابس المحتشمة بدون زينة.

التكبير أيام العيدين.

التهنئة بالعيد.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر السعيد في البيت 2020- 1441

ويختلف موسم عيد الفطر السعيد عن سابقه في قطر، بسبب إجراءات المعلنة ضد فيروس كورونا، فقد يتغيب المواطنين هذا العام عن صلاة العيد بسبب الوباء لتجنب انتقال العدوى، إذ أوضح علماء الشريعة عن كيفية أداء صلاة العيد في البيوت، وهي على النحو التالي:

صلاة العيد في المنزل بدون خطبة بعدية. افتتاح الركعة الأولى بـ 7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام. قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى معها جهرًا. افتتاح الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات دون تكبيرة القيام. قراءة سورة الفاتحة مع سورة أخرى (يفضل سورة الأعلى) جهرًا. تذكر أن صلاة العيد في المنزل بدون خطبة.

إليك كلمات تكبيرات عيد الفطر السعيد 2020-1441 :

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً".