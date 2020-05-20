تعرف على موعد عيد الفطر السعيد في اليمن 2020 وهذه سنن العيد وكيفية أداء صلاة العيد في البيت

أول أيام عيد الفطر السعيد في اليمن2020-1441، وبدأ اليمنيون في الاستعداد لتحري هلال شهر شوال 1441، لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر السعيد، في حين نشرت المراكز الفلكية موعد العيد في اليمن.

ونشرت المراكز المختصة في الحسابات الفلكية عبر استخدام المعدات والأدوات المتطورة في تحري رؤية هلال شوال 1441، وحدد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في اليمن2020، وهو يوم السبت المقبل الموافق 23 مايو 2020.

ولا يزال "موقع فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لحضراتكم مواعيد أول أيام عيد الفطر السعيد في كافة الدول العربية، واليوم وفي هذا المقال وضعنا لكم موعد أيام عيد الفطر السعيد في اليمن 1441.

حكم صلاة العيد :

ويسأل المسلمون عن حكم صلاة عيد الفطر السعيد، وأكدت الشريعة الإسلامية، أن حكم صلاة العيد سنة مؤكد عن الرسول –صلى الله عليه وسلم. إذ حرص النبي محمد على تأديتها.

وفي اليمن، يذهب المواطنين في فترة عيد الفطر السعيد من كل عام، إلى الملاهي والأماكن الترفيهية للتعبير عن فرحتهم بأجواء العيد، الممزوجة بالحب والسرور.

أداء صلاة عيد الفطر السعيد في البيت 2020- 1441 :

وهذا العام شهدت اليمن كباقي الدول الإصابة بفيروس كورونا، وعليه تقرر اتخاذ إجراءات ضد فيروس كورونا، فقد يتغيب المواطنين هذا العام عن صلاة العيد بسبب الوباء لتجنب انتقال العدوى، إذ أوضح علماء الشريعة عن كيفية أداء صلاة العيد في البيوت، وهي على النحو التالي:

صلاة العيد في المنزل بدون خطبة بعدية. افتتاح الركعة الأولى بـ 7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام. قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى معها جهرًا. افتتاح الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات دون تكبيرة القيام. قراءة سورة الفاتحة مع سورة أخرى (يفضل سورة الأعلى) جهرًا. تذكر أن صلاة العيد في المنزل بدون خطبة.

سنن عيد الفطر السعيد :

وجاء في الشريعة الإسلامية مجموعة من سنن العيد وفق الاحاديث النبوية في كتاب الصحيحين، وهي:

ت حريم صيام يوم عيد الفطر وعيد الاضحى، فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: )لا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى). صحيح البخار.

تعجيل الأكل قبل صلاة عيد الفطر وتأخيره إلى ما بعد صلاة عيد الأضحي،

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم َلا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ،

وََلا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. (صحيح سنن الترمذي والألباني).

الاغتسال يوم العيد قبل الخروج.

التجمل والتزين للعيد.

الذهاب إلى الصلاة ماشيًا.

مخالفة الطريق في الذهاب إلى مكان الصلاة والرجوع منه، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.(صحيح البخاري).

صلاة العيد في المصلى بالخلاء، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ،

فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ.

(سنن ابن ماجه).

خروج النساء لصلاة العيد بالحجاب والملابس المحتشمة بدون زينة.

التكبير أيام العيدين.

التهنئة بالعيد.

كلمات تكبيرات عيد الفطر السعيد 2020-1441 :

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً".