موعد أول أيام عيد الفطر2020 - 1441 في السعودية وكيفية أداء صلاة العيد في البيت

أول أيام عيد الفطر السعيد 2020-1441 في السعودية، حيثُ يبدأ المواطنين بتحري رؤية هلال شوال في هذه الأوقات للتأكد من موعد أول أيام عيد الفطر في السعودية، إلا أن الحسابات الفلكية الدقيقة أثبتت موعد العيد.

المراكز المختصة في الحسابات الفلكية التي تستخدم المعدات والأدوات المتطورة في تتبع مسار القمر ورؤية هلال شوال 1441، نشرت أن موعد عيد الفطر في السعودية 2020، سيكون يوم السبت المقبل الموافق 23 مايو 2020.

موقع فلسطين اليوم الاخباري لا يزال يقدم لكم، مواعيد أول أيام عيد الفطر السعيد في الدول العربية، وفي هذا المقال وضعنا لكم موعد أيام عيد الفطر السعيد في السعودية.

حكم صلاة عيد الفطر السعيد:

ووفق الشريعة الإسلامية، فأن حكم صلاة العيد سنة مؤكد عن الرسول –صلى الله عليه وسلم.

وتشهد السعودية في فترة عيد الفطر من كل عام، أجواء جميلة تغمرها السرور والفرحة لدى المواطنين السعوديين، حيثُ يذهب المواطنين في البلاد مع اصطحاب ابناءهم إلى الملاهي ومراكز الترفيهية للتعبير عن فرحتهم بأجواء العيد.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر السعيد في البيت 2020-1441:

وبسبب إجراءات المتخذة من السلطات السعودية ضد فيروس كورونا، قد يتغيب المواطنين هذا العام عن صلاة العيد بسبب الوباء وعدم انتقال العدوى، إذ أوضح علماء الشريعة عن كيفية أداء صلاة العيد في البيوت، وهي على النحو التالي:

صلاة العيد في المنزل بدون خطبة بعدية. افتتاح الركعة الأولى بـ 7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام. قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى معها جهرًا. افتتاح الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات دون تكبيرة القيام. قراءة سورة الفاتحة مع سورة أخرى (يفضل سورة الأعلى) جهرًا. تذكر أن صلاة العيد في المنزل بدون خطبة.

كلمات تكبيرات عيد الفطر السعيد 2020-1441 :

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً".