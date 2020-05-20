رابط الاستعلام.. الأوقاف تصرف مكافأة مالية لـ 1515 متطوعًا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، بدء صرف مكافأة مالية لـ 1515 متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمؤذنين والأذنة والوعاظ والمحفظين ذكورًا وإناثًا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّه "سيتم صرف مبلغ 200 شيكل لمرة واحدة لكل متطوع، ممّن ليس لهم مصدر دخل آخر، اعتبارًا من اليوم عبر مكاتب البريد في محافظات القطاع".

ولفتت إلى أنه تم فحص وتدقيق كافة أسماء المتطوعين؛ للتأكّد من عدم وجود مصادر دخل إضافية لهم.

وبإمكان المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني https://palwakf.net/makroma ، من خلال رقم الهوية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "إنّ صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار المساهمة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وبيّنت "الأوقاف" أنّ هذه المساعدة جاءت عقب جهود بذلتها، واتصالات ولقاءات عقدتها مع عدة جهات وشخصيات رسمية ووطنية؛ للمساهمة في حل قضية المتطوعين.