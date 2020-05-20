وفاة والدة الأسير ناظم عسعوس من مدينة نابلس

توفيت والدة الأسير ناظم عسعوس (الحاجة أم عزام) من بلدة بورين قضاء نابلس اليوم الأربعاء، دون أن يتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، أن العسعوس معتقل منذ 18 عامًا، ومحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً، وفقد سابقاً والده وشقيقه وهو في الأسر.

وأشار نادي الأسير في بيان صحفي، إلى أن رحيل والدة "العسعوس" يأتي في ظل استمرار إجراءات إدارة السجون، المتمثلة بوقف زيارات عائلات الأسرى، وزيارات المحامين، ووضعهم في عزل إضافي بذريعة استمرار انتشار الوباء.

الجدير بالذكر أن المئات من الأسرى فقدوا ذويهم خلال سنوات أسرهم، دون أن تسمح لهم سلطات الاحتلال بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.