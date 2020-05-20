التجمع الإعلامي يطالب بالإفراج عن الصحفي محمد أبو دقة من سجون الاحتلال

طالب التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، المؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن الصحفي المريض محمد أبو دقة، وكافة الصحفيين المعتقلين داخل السجون.

وندد التجمع الإعلامي في بيان له، ممارسات الاحتلال المجحفة والمتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، معتبرًا إياها انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح أن اعتقال الصحفيين يأتي في سياق ممنهج من قبل حكومة الاحتلال لملاحقة الكلمة وتكميم الأفواه في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

والجدير بالذكر، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمد أبو دقة، أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون( إيرز )، بعد رحلة علاج في المملكة الأردنية، علمًا أنه مريض سرطان بالكبد.