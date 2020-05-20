لايزال سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2020 يرتفع بشكل تدريجي في سابقة هي الأولى من نوعها.

ويختلف سعر الليرة في المصرف المركزي عنها في الأسواق السوداء مما يعطي سعرين مختلفين للمواطنين اللبنانيين.

وسجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الواحد اليوم الأربعاء شراء 4200 ليرة لبنانية، والبيع 4250 ليرة لبنانية.

وكانت النيابة اللبنانية أوقفت نقيب الصرافين اللبنانيين محمود مراد على ذمة التحقيق في أزمة ارتفاع الليرة اللبنانية.

ويتهم نقيب الصرافين بالتلاعب في سعر صرف الليرة اللبنانية.

وبسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها الليرة اللبنانية فقد اتخذت الحكومة خطة اصلاحية لحماية قيمة الليرة من الانهيار المستمر.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2020

وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر صرف الدولار في لبنان بشكل مرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس".

فيما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الأربعاء 20/5/2020 سعر الدولار في لبنان

1 (USD) دولار امريكي = 1,516.1336 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.0007 (USD) دولار امريكي

كما وصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 20/5/2020 سعر الدولار في لبنان

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء شراء = 4200 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مبيع = 4250 ليرة لبنانية

بينما بلغ سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم الأربعاء 20/5/2020 سعر اليورو في لبنان

1 (EUR) يورو = 1659.133561 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000603 (EUR) يورو

وسجل سعر الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 20/5/2020 سعر الجنيه المصري في لبنان

1 (EGP) جنية المصري = 96.031997 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.010413 (EGP) جنية المصري