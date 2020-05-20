في يوم القدس العالمي.. روحاني: طريق الفلسطينيين سينتهي بالنصر عاجلا أم آجلا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، على أن الأراضي الفلسطينية ستتحرر عاجلا أم آجلا من دنس الاحتلال الإسرائيلي.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية: "إننا في هذا العام وفي اليوم العالمي للقدس سنعمل بجميع الوسائل لإيصال نداء مظلومية الشعب الفلسطيني إلى أسماع العالم".

وأكد أن بلاده تقف دائما في مواجهة الظالمين وحماية المظلومين.

وأشار إلى أن "يوم القدس العالمي يمر علينا في هذا العام 2020 في ظل ظروف مختلفة، وبالتالي ستتنوع النشاطات لإحياء هذا اليوم بين فعاليات مباشرة في المناطق البيضاء في البلاد التي تقام فيها مراسم صلاة الجمعة، وبين نشاطات على الشبكة الافتراضية أو فعاليات حقيقية حسب الإمكان، المهم أننا لا ننسى الهدف الأساس تحت أي ظرف كان".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يتعرض لضغوط كثيرة وتحاك المؤامرات ضده كل يوم من قبل أمريكا، لكن الإرادة الحديدية للفلسطينيين وصمودهم ومقاومتهم ستتواصل، وهذا الطريق سينتهي بالنصر عاجلا أم آجلا".

وشدد روحاني على أن "قضية القدس لن تنسى، وأن القدس لن تبقى تحت الاحتلال، وستتحرر كل أرض فلسطين وإننا نرفض أي شكل من أشكال الظلم والتجاوز، وهذا هو صوتنا ونداءنا في يوم القدس الذي نحتفي به هذه الأيام".