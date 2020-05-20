سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 20/5/2020 مقابل الليرة السورية –ارتفاع جديد

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يشار إلى أن أسعار الذهب اليوم في سوريا وسعر الذهب في سوريا هي معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا وأسعار الذهب في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.

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وفيما يلي سعر الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 20/5/2020 :



