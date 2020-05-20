"أنصار الله": فلسطين ليست للمزايدة وكل الصفقات لن تطمس القضية مطلقًا

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، أن فلسطين ليست للمزايدة وكل الصفقات ومحاولات طمس القضية لن تنجح مطلقًا.

وأوضح الناطق باسم الحوثيين، بأن أسباب العدوان على الجمهورية اليمنية هو موقفها من القضية الفلسطينية وقضايا الأمة المستقل، مشددًا على أن من يقف مع فلسطين يدفع الدماء ويقدم الشهداء.

وقال: "كل الصفقات لم تتمكن من طمس قضية فلسطين، وإسرائيل لا زالت العدو الأول للأمة".

وأضاف: "على محور المقاومة الاصطفاف على كافة المستويات لمواجهة الأعداء".

وشدد على أن الحرب على اليمن وسوريا والعراق واغتيال الحاج قاسم سليماني وحصار "إيران" بسبب المواقف المشرفة تجاه قضايا الأمة المركزية".

كما أكد أن "المشاركة الإسرائيلية بالغارات والدعم اللوجيستي في العدوان على اليمن بات أمراً معروفا، وأن المخابرات الإسرائيلية تعمل في ذات السياق".