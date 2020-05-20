سبب اعتذار الجيش اللبناني لطبيب (فيديو)

قدم الجيش اللبناني اليوم الأربعاء اعتذاره الشديد لطبيب يعمل في إحدى المستشفيات اللبنانية بعدما انتشر مقطع فيديو له اثار جدلًا واسعًا.

وتداول نشطاء في الجمهورية اللبنانية مقطع فيديو تعرض فيه طبيب للاعتداء من قبل عسكريين في إحدى المستشفيات اللبنانية.

وما انتشر مقطع الفيديو حتى أثير جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الجيش اللبناني:

إنّ قيادة الجيش إذ تأسف لما حصل تؤكّد أن ما قام به هذان العسكريَّان هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها.

سنتخذ على الفور إجراءات مسلكية بحقّ العسكريَّين اللذَين أقدما على التعرّض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة".

نحترم بشدة الجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة.