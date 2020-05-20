ايران تؤكد: أمران مهمان يحققان الردع أمام جرائم "اسرائيل"

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأربعاء أن أمران مهمان يحققان الردع أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأوضح مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن المقاومة والصمود هما العنصران المهمان والأسلوبان الاكثر تأثيرا وردعًا أمام اعتداءات وجرائم "إسرائيل".

وقال خلال المؤتمر الدولي الثاني للقدس الشريف: "إيران إلى جانب دعمها المعنوي لقضية القدس لن تتوانى عن تقديم الدعم الاستشاري العسكري للشعب الفلسطيني، فالمقاومة الفلسطينية وقفت على قدميها خلال العقد الأخير وردت على تهديدات إسرائيل".

يُشار إلى أن مجلس الشورى الإيراني قد صادق على المادة السادسة من مشروع قرار "بصفة عاجلة جدا" لمواجهة إجراءات إسرائيل "العدائية" ضد السلام والأمن.

ووفقا لهذه المادة فإن أي تعاون استخباري أو تجسس لمصلحة إسرائيل، في حكم الحرابة والفساد في الأرض مما يستوجب إنزال أشد العقوبة بحق مرتكبه.

كما صادق البرلمان على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون "مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الأمن الإقليمي والدولي".