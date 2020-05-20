ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ايران تؤكد: أمران مهمان يحققان الردع أمام جرائم "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 11:36 - 20 مايو 2020
صواريخ ايرانية صواريخ ايرانية
جوال
مشاركة

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأربعاء أن أمران مهمان يحققان الردع أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأوضح مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن المقاومة والصمود هما العنصران المهمان والأسلوبان الاكثر تأثيرا وردعًا أمام اعتداءات وجرائم "إسرائيل".

وقال خلال المؤتمر الدولي الثاني للقدس الشريف: "إيران إلى جانب دعمها المعنوي لقضية القدس لن تتوانى عن تقديم الدعم الاستشاري العسكري للشعب الفلسطيني، فالمقاومة الفلسطينية وقفت على قدميها خلال العقد الأخير وردت على تهديدات إسرائيل".

يُشار إلى أن مجلس الشورى الإيراني قد صادق على المادة السادسة من مشروع قرار "بصفة عاجلة جدا" لمواجهة إجراءات إسرائيل "العدائية" ضد السلام والأمن.

ووفقا لهذه المادة فإن أي تعاون استخباري أو تجسس لمصلحة إسرائيل، في حكم الحرابة والفساد في الأرض مما يستوجب إنزال أشد العقوبة بحق مرتكبه.

كما صادق البرلمان على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون "مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدائية ضد الأمن الإقليمي والدولي".

الأكثر مشاهدة

متعلقات