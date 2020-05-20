مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك يواصل المواطنون في العالم الاسلامي اهتمامهم وخاصة في العشر الاواخر من شهر رمضان بنشر أدعية أيام شهر رمضان يومياً بيوم بما فيها دعاء اليوم السابع والعشرون من رمضان 27 ، إضافة الى الاهتمام بأدعية ليلة القدر وهي ليلة الخير والتي هي خيرٌ من الف شهر .

وننشر اليوم دعاء اليوم السابع والعشرون 27 من رمضان 20/5/2020وخاصة ان شهر رمضان شارف على الانتهاء في العشرة الاواخر والتي فيها ليلة القدر.

الملايين من المسلمين يبحثون عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

ويحرص المسلمين على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

دعاء اليوم السابع والعشرون 27 من رمضان:20/5/2020

27 رمضان 1441 هجري

“اللهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا”.

أدعية العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر