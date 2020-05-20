إصابة أردني بعد اطلاق قوات الاحتلال النار عليه على الحدود بزعم تهريب السلاح

أصيب شاب أردني صباح اليوم الاربعاء 20/5/2020 برصاص الاحتلال "الاسرائيلي" بزعم محاولته التسلل على الحدود الإسرائيلية-الأردنية.

وأكدت المصادر الاسرائيلية ان تم إطلاق النار على ساق شاب في منطقة الباقورة على الحدود الإسرائيلية-الأردنية بعد محاولته التسلل، وتبين لاحقا انه مواطن اردني يبلغ من العمر 49 عاما.

وزعمت إذاعة الاحتلال أن قوة من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على مواطن حاول تهريب أسلحة من الأردن للفلسطينيين.

وبينت الإذاعة انه تم العثور على المشتبه فيه يجتاز الحدود مع شخص آخر، ولكن الشرطة أطلقت النار على شخص واحد منهما وأصابته، وتم نقله إلى مستشفى "بوريا" قرب طبريا، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.