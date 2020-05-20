حقيقة اصابة رئيس جنوب السودان بفيروس كورونا

تداولت العديد من وسائل الاعلام السودانية، خبرًا يفيد بـ اصابة رئيس جنوب السودان بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأشارت وسائل الاعلام إلى ان الرئيس سلفاكير ميارديت خاطل نائبه الأول رياك مشار والجنرال ياو ياو المصابان بفيروس كورونا.

وخضع سلفاكير إلى الفحص الطبي للتأكد من اصابته أو عدمه بفيروس كورونا، وقد أكدت نتائج الاصابة إلى أن رئيس جنوب السودان مصاب بفيروس كورونا.

وأشارت صحيفة المجهر إلى أن حكومة جنوب السودان تتكتم على اعلان اصابة الرئيس، كاشفة عن اصابة أكثر من 58 مسؤولا في الحكومة بالفيروس نتيجة المخالطة.

وكانت نتائج الاختبار التي أجريت للنائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، وزوجته التي تتولى مهام وزارة الدفاع، أكدت إصابتهما بفيروس كورونا وكذلك عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين.

وأصدر مشار بيانا عاما أعلن فيه إصابته بالمرض وأنه سيبدأ من اليوم عزل نفسه في مسكنه لمدة 14 يوما، وقال إنه بصحة جيدة ولا يعاني من الأعراض وشجع المواطنين على ضرورة إجراء الاختبارات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.