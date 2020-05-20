رسميًا موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 1441 -2020

يترقب الملايين من المسلمين رسميًا موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في كل دول العالم احتفالا بانقضاء شهر الصيام شهر رمضان المبارك 1441ه.

ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر السعيد بكل فرحة وسعادة فمنهم من يشتري الملابس الجديدة ومنهم من يُعد الطعام والمشروبات استقبالا للعيد السعيد.

ووصف هذا العيد بأنه سعيد نظرًا لأن الانسان المسلم يكون صائمًا طيلة شهر رمضان المبارك وهو عبارة عن جائزة للمسلم من ربه.

ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك الذي تبقى منه 3 أيام فإن عدد كبير من المسلمون يترقبون موعد عيد الفطر السعيد.

أول أيام عيد الفطر السعيد

ويتوقع الملايين من المسلمين أن أول ايام عيد الفطر سيتوافق هذا العام مع عدد كبير جدًا من الدول العربية.

ويرجح المسلمون بأن السبب يعود إلى توافق الدول العربية في أول أيام شهر رمضان، إضافة إلى أن ذلك يتزامن مع ازمة فيروس كورونا القاتل.

ورغم انتظار المسلمون لمعرفة موعد عيد الفطر إلا أن علماء الفلك قد حددوا موعد عيد الفطر السعيد في بعض دول العالم العربي.

ويرجح علماء الفلك أن يكون عيد الفطر السعيد 2020 يوم الاحد القادم.

موعد عيد الفطر السعيد في فلسطين

سيتم التحري على هلال شهر شوال في فلسطين مساء يوم الجمعة المقبل 22-5-2020.

الحسابات الفلكية تُشير إلى أن ولادة الهلال ستكون عند الساعة 8:39 بتوقيت القدس من مساء يوم الجمعة.

وعليه تستحيل رؤية الهلال من جميع دول العالم الإسلامي بسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس (الأمرُ الذي يعني أنه لن يكونَ هناك هلال أصلاً لرؤيته).

وفي مساء اليوم الموالي أي السبت 23/5/2020 ستكون رؤية الهلال متاحة من معظم مناطق العالم الاسلامي سواء بالتلسكوب او بالعين المجردة.

وبناء على ما سبق فإن السبت 23/5/2020 هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً والاحد 24/5/2020 أول أيام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الاسلامي بإذن الله.

موعد عيد الفطر السعيد في المغرب

دولة المغرب العربي وسلطانة عمان أعلنا عن شهر رمضان يوم السبت 25-4-2020 ولهذا فإن يوم السبت سيكون القادم 23-5-2020 سيكون الـ29 من رمضان.

وسيتمكن المسلمون في المغرب وسلطنة عمان وفقًا لذلك من رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب بالتالي يكون الاحد 24/5/2020 أول ايام العيد فيها.

موعد عيد الفطر السعيد في قطر 1441ه

أكدت دار التقويم القطري أن هلال شهر شوال للعام 1441، سيولد عقب غروب شمس يوم الجمعة المقبل 22 أيار/مايو.

وبالتالي فإن موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في قطر سوف يكون السبت القادم، لذلك سيكون شهر رمضان 29 يومًا في دولة قطر.

وأضافت دار التقويم في تصريحها إلى أن موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في قطر سوف يكون السبت القادم، الثالث والعشرين من شهر شوال، ليكون شهر رمضان بذلك 29 يوما هذه السنة.

موعد عيد الفطر السعيد في ليبيا

ودعت هيئة الأوقاف والشؤون الاسلامية في ليبيا وخبراء الفلك وأحوال الفضاء إلى ترقب هلال شهر شوال مساء السبت.

لذلك من المتوقع أن يعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر 1441 في ليبيا يوم الأحد القادم.

موعد عيد الفطر 2020 في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية فإن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في مصر 2020 سيكون يوم الأحد المقبل.

ووفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان سيكون 30 يومًا ويتوقع أن يكون يوم السبت 23-5-2020 أخر أيام شهر رمضان أطول من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 في القاهرة.