حقيقة تفعيل منصة تسجيل المغتربين الراغبين بالعودة إلى الأردن  

ذكرت وسائل الاعلام الأردنية بأن وزارة الخارجية في المملكة قامت بـ تفعيل المنصة منصة تسجيل المغتربين الراغبين بالعودة إلى الأردن وذلك خلال اليومين القادمين.

العميد ركن مازن الفرية قال: "إن خلية الأزمة قررت تسيير رحلة عودة أردنيين من الدوحة السبت المقبل".

وأشار العميد الفرية إلى ان المملكة ستوجه تسيير رحلات إلى السودان والجزائر وهنغاريا قريبا.

ويبلغ عدد أبناء المملكة الأردنية القادمين من الخارج نحو 6855 شخصا.

رابط آلية تسجيل المواطنين الأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة اضغط هنا

وأشار إلى أن "انتهاء مدّة الحجر للدفعة الأولى من الطلبة الخاضعين للحجر في البحر الميّت تبدأ في 22 أيار/ مايو الحالي.

وسيتمّ ترتيب وصولهم إلى منازلهم بمركبات خاصة، ووفق الإجراءات التي تمّ اتخاذها سابقاً".

يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجلت اصابة نحو 649 مواطنًا بفيروس كورونا، فيما سجلت وفاة 9 أردنيين بالفيروس القاتل منذ تفشي الفيروس في المملكة.