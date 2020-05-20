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رابط تسجيل المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة للكويت

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 08:51 - 20 مايو 2020
رابط تسجيل المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة للكويت.PNG رابط تسجيل المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة للكويت.PNG
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أعدت دولة الكويت رابط تسجيل المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة من الخارج إلى الكويت وذلك اثناء اجازة عيد الفطر السعيد.

وأطلقت وزارة الخارجية الكويتية منصة خاصة لتسجيل المواطنين الكويتيين ممن لديهم أقرباء من الدرجة الأولى ويرغبون بالعودة من الخارج الى الكويت وفقًا للوكالة الرسمية "كونا".

وكان مئات الآلاف من الكويتيين علقوا في الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أدت لتوقف الرحلات الجوية في جميع انحاء العالم.

 

رابط تسجيل المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة للكويت اضغط هنا

 

كما نشرت الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية خطوات تسجيل الكويتيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

الفئات المشمولة في الدرجة الأولى من القرابة هي:

  • الأب، الأم، الابن الزوج، الزوجة

الخطوة الأولى بعد الدخول إلى المنصة الإلكترونية، هي:

  • الذهاب إلى خيار تقديم طلب
  • إدخال الرقم المدني ورقم الهاتف وصلة القرابة وجنسية
  • إدخال رقم جواز سفر للشخص مقدم الطلب والمطلوب، والمدينة القادم منها والوجهة الراغب في الذهاب إليها داخل الكويت.
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