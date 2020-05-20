أعدت دولة الكويت رابط تسجيل المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة من الخارج إلى الكويت وذلك اثناء اجازة عيد الفطر السعيد.

وأطلقت وزارة الخارجية الكويتية منصة خاصة لتسجيل المواطنين الكويتيين ممن لديهم أقرباء من الدرجة الأولى ويرغبون بالعودة من الخارج الى الكويت وفقًا للوكالة الرسمية "كونا".

وكان مئات الآلاف من الكويتيين علقوا في الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أدت لتوقف الرحلات الجوية في جميع انحاء العالم.

رابط تسجيل المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة للكويت اضغط هنا

كما نشرت الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية خطوات تسجيل الكويتيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

الفئات المشمولة في الدرجة الأولى من القرابة هي:

الأب، الأم، الابن الزوج، الزوجة

الخطوة الأولى بعد الدخول إلى المنصة الإلكترونية، هي: