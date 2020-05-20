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لبنان: تفاصيل مقتل الطالبة آية هاشم

  • فلسطين اليوم - لندن
  • 08:39 - 20 مايو 2020
تفاصيل مقتل الطالبة أية هاشم تفاصيل مقتل الطالبة أية هاشم
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يتساءل الملايين من اللبنانيين عن تفاصيل مقتل الطالبة آية هاشم في بريطانيا.

وكانت الطالبة اللبنانية البالغة من العمر (19 عامًا) قتلت مساء يوم الأحد الماضي بطلق ناري أثناء ذهابها إلى التسوق، فيما اعتقلت الشرطة البريطانية 3 أشخاص للاشتباه بهم.

ولجأت الفتاة وعائلتها إلى بريطانيا بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية والأمنية في الجمهورية اللبنانية.

ولم تصل الشرطة البريطانية حتى كتابة الخبر إلى دليل للكشف عن الدوافع التي تقف وراء ارتكاب الجريمة البشعة.

وعلى الرغم من عدم كشف تفاصيل مقتل الطالبة آية هاشم إلا أن الشرطة البريطانية تعتقد أن تكون دوافع الجريمة إما العنصرية أو الإرهاب.

ووقعت الجريمة عصر يوم الأحد الماضي اثناء توجه الطالبة آية لأحد المحلات التجارية التي تبعد 100 متر من منزلها في بلاكبيرن بمقاطعة لانكشاير.

ومن المعروف أن الطالبة آية هي ناشطة في العمل التطوعي ضمن مجتمع اللجوء في منطقة سكناها كما تطوعت في جمعيات للأطفال، ورئيسة جمعية القانون في كليتيها.

ونعى والدها اسماعيل قائلًا: "كانت قد اجتازت مؤخرا امتحان القانون في السنة الثانية بالجامعة"، وهي الكبرى في عائلتها ويليها 4 أشقاء.

وعبرت جمعية الأطفال في بلاكبيرن عن حزنها الشديد مؤكدة أن الطالبة آية هاشم كانت شابة رائعة حقا، وصوت ملهم للأطفال والشباب.

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