كيف ستعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي..؟

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجري الاستعداد لعقد اجتماع الجمعية العامة بشكل خاص هذا العام في ظل فيروس كورونا.

وخاطب الأمين العام أنطونيو غوتيريش رئيس الجمعية العامة وطلب منه النظر في إمكانية أن يلقي قادة الدول خطبًا يتم تسجيلها مسبقًا وبثها عبر تطبيق Zoom. وفقا لما نقلته المواقع العبرية.

وبالنظر إلى انتشار الكورونا ، وخاصة في نيويورك حيث انتشر الفيروس ، ومن الواضح أنهم لن يتمكنوا هذا العام من استضافة القادة الأجانب.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى رئيس الجمعية العامة أنه "في ضوء الوضع العالمي ، قد لا يتمكن رؤساء الدول من القدوم إلى نيويورك في سبتمبر المقبل. علاوة على ذلك ، ستبقى سياسة البعد الاجتماعي سارية في الأشهر المقبلة ، وكذلك القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة.

واضاف" ينبغي للجمعية العامة أن تنظر في عقد هذا الحدث من خلال الكلمات المسجلة سلفا من قبل رؤساء الدول مع حضور مادي لوفد واحد في كل مرة في الجلسة العامة للجمعية".

وألمح غوتيرس إلى أن هذا النمط قد يستمر أيضًا في أحداث أخرى بعد الاجتماع السنوي حيث ناقشت الأمم المتحدة مؤخرا معظم اجتماعاتها في الجمعية ومجلس الأمن عبر الفيديو على منصة خاصة مثبتة لهذا الغرض.

كذلك قد يتأخر انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن بسبب الحاجة إلى الوجود المادي لممثلي الدول المرشحة ، وفقًا لقواعد المنظمة.