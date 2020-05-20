كورونا حول العالم": 324 ألف وفاة أكثرها في أمريكا والبرازيل

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الثلاثاء، أن الفيروس أودى بحياة 323,585 شخصاً في دول العالم، فيما تقترب حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، من 5 ملايين، بواقع 4 مليون و 965 ألف و262 حالة مؤكدة، تعافى منهم اكثر مليون و 949 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 14 دولة الثلاثاء، عن وفاة 43 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 7,644 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الثلاثاء، اكثر من 77 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3,620 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الثلاثاء، عن 1,146 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 93,127 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 565 ألف شخص، منهم اكثر من 14 ألف إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 35,341 شخصاً، منهم 545 الثلاثاء، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 248,818 إصابة، منهم 2,412 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

ايطاليا بدورها تستقر عند المركز الثالث، حيث سجلت الثلاثاء، 162 حالة وفاة، من مجموع 32,169 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 813 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 226,699 حالة مؤكدة.

فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الرابع من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,022 وفاة، وحصيلة 180,809 إصابات، منهم 882 في آخر 24 ساعة.

اسبانيا بدورها تحتل المركز الخامس، مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 27,778 شخصا، منهم 69 الثلاثاء، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 278,803 أشخاص، منهم 615 في آخر 24 ساعة.

يليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 17,509 أشخاص، منهم 656 الثلاثاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 262,545 حالة مؤكدة، منهم 7,177 في آخر 24 ساعة.

لتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,108 حالات، منهم 28 الثلاثاء، وحصيلة 55,791 إصابة، منهم 232 آخر 24 ساعة.

يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,176 شخصاً، منهم 53 الثلاثاء، وبحصيلة 177,778 إصابة، منهم 489 آخر 24 ساعة.

إيران التي تستقر عند المركز التاسع تبلغ حصيلة الوفيات لديها 7,119 شخصاً، منهم 62 الثلاثاء، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 124,603 إصابات، منهم 2,111 آخر 24 ساعة.

كندا من جانبها تستقر عند المركز العاشر، بحصيلة وفيات تبلغ 5,909 أشخاص، منهم 67 الثلاثاء، كما سجلت 1,005 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 79,077 حالة في البلاد.

فيما تستقر هولندا عند المركز ال11 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,715 شخصا، منهم 21 الثلاثاء، وحصيلة اصابات تبلغ 44,249 إصابة، منهم 108 آخر 24 ساعة.

المكسيك التي تحتل، منذ السبت الماضي، المركز ال12 عالميا، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 5,332 شخصا، منهم 155 الثلاثاء، وبحصيلة إصابات تبلغ 51,633 شخصا، منهم 2,414 آخر 24 ساعة.

كما وتستقر الصين عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634، دون أن تسجل الثلاثاء اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,960 حالة، منهم 6 إصابات جديدة في آخر 24 ساعة.

43 وفاة و 7,644 إصابة جديدة في 14 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 9 دول عربية أعلنت الثلاثاء، عن 43 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الجزائر، العراق، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، المغرب، وتونس، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 14 شخصاً، من مجموع 659 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 720 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 13,484 حالة.

وسجلت السعودية 9 حالات وفاة، من مجموع 329 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 2,509 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 59,854 شخصاً، ولليوم السادس على التوالي تسجل السعودية حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة، حيث كانت المملكة قبل ذلك تشهد منذ 18 أبريل الماضي، على التوالي، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

وسجلت الجزائر وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 561 شخصاً، كما سجلت 176 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,377 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت العراق وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 131 شخصا، كما سجلت 57 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,611 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 227 شخصاً، كما سجلت 873 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 25,063 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 121 شخصاً، كما سجلت 1,073 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,764 حالة حتى الآن.

فيما سجلت سلطنة عمان وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 27 شخصاً، فيما سجلت 292 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,671 حالة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 193 شخصا، كما سجلت 71 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,023 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت تونس وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 46 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة الحالات المصابة لديها 1,043 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 1,637 إصابة جديدة، من مجموع 35,606 حالات، توفي منهم 15 شخصاً حتى الآن.

وسجلت البحرين 190 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 7,374 حالة، توفي منهم 12 شخصاً حتى الآن.

وسجلت لبنان 23 إصابة جديدة، من مجموع 954 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 20 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 649 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

واخيرا سجلت ليبيا 3 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 68 حالة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.