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القسام ينشر تفاصيل مشاركة الشهيد ابو معيلق في عملية ابو مطيبق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:03 - 20 مايو 2020
ابو معيلق ابو معيلق
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نشرت كتائب القسام، مساء اليوم الثلاثاء، وحصرية ومقاطع حية للشهيد خلال مشاركة الشهيد احمد ابو معيلق في عملية اقتحام موقع أبو مطيبق العسكري خلال حفل تأبين الشهيد.

وأكد القسام عبر الموقع الرسمي له، أن الشهيد شارك في عملية الإنزال التي أسفرت عن مقتل (7) جنود صهاينة، بينهم ضابط كبير في سلاح المدرعات الصهيوني، واغتنام قطعتي سلاح من نوع M16، ثم عادوا إلى قواعدهم "قزدرة" من فوق الأرض.

وأشار إلى أن الشهيد شارك الشهيد في إسناد وتأمين زمرة الهندسة والتخريب التي اقتحمت الموقع وقامت بتدمير الأجهزة العسكرية بنجاح.

يشار إلى أن الشهيد أحمد أبو معيلق توفي أمس الاثنين إثر مرضٍ ألم به،

وهو معيلق هو أحد أفراد الوحدة القسامية المختارة التي اقتحمت موقع أبو مطيبق العسكري شرق المنطقة الوسطى خلال معركة العصف المأكول.

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